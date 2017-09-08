Украинские силовики почти 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.
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