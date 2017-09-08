Украинские силовики почти 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (79)

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

ДОНЕЦК 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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