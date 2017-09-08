Пхукет занял первое место по числу смертельных ДТП в Таиланде

БАНГКОК, 8 сен – РИА Новости. Остров Пхукет занял первое место в Таиланде по количеству ДТП со смертельным исходом в 2016 году и может сохранить "первенство" в 2017 году, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News со ссылкой на обобщенную статистику ДТП, опубликованную администрацией острова.

В 2016 году на Пхукете в ДТП погибли 174 человека — больше, чем в любой другой провинции Таиланда, а за первые 4 месяца 2017 года (январь – апрель) – 68 человек, сообщает издание.

Исследование и обобщение статистики, которую ведут отдельно друг от друга административные органы, полиция и органы здравоохранения, по поручению провинциальной администрации Пхукета провел отдел стратегии здравоохранения одной из государственных больниц острова, говорится в сообщении. Данные мая – августа 2017 года пока обобщаются, сообщили газете авторы исследования.

Отчет о результатах обобщения статистики ДТП был представлен на совещании по вопросам безопасности движения, которое прошло в среду в администрации острова под председательством губернатора провинции Пхукет, сообщает Phuket News.

По мировой статистике Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству смертельных ДТП.