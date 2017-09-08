МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США хотят прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией. Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает за улучшение отношений с Москвой.
Перспектива суда
В конце августа Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.
Во вторник российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы судиться с Вашингтоном из-за ситуации с дипломатической собственностью.
"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
По словам российского лидера, Вашингтон лишил Москву возможности пользоваться своим имуществом, что является грубым нарушением международных норм.
"Это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — подчеркнул Путин.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк накануне отметил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей, однако окончательное решение еще не принято.
"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил Кисляк в интервью газете "Известия".
Новый посол
Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который руководил посольством с 2009 года.
Новый российский посол уже заявил, что Москва будет действовать "спокойно и профессионально", без "истерических порывов". По словам дипломата, между странами есть сферы, где сотрудничество "процветает".
"Какие бы ни были трудные времена, нужно разговаривать. Пускай лучше дипломаты сидят за столом переговоров, чем военные смотрят друг на друга через створ прицела. Мы будем спокойно, профессионально решать задачи, которые возникают в результате вот этой русофобской политики, которая досталась от администрации Обамы", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1".
Посол также выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном не дойдут до "маразма".
"Но какие бы ни были условия, мы будем спокойно работать на благо российско-американских отношений, реализуя те задачи, которые поставил перед нами верховный главнокомандующий", — добавил Антонов.
Партнерство на уровне штатов
Среди американских политиков есть люди, которые хотят улучшения отношений между двумя странами. Так, в среду об этом говорил губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун, который посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.
"Я хочу расширить возможности для сотрудничества между Россией, Калифорнией, Америкой и другими государствами Тихоокеанского региона", — сказал Браун журналистам на полях форума.
Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что сотрудничество России и США на уровне отдельных штатов и территорий возможно.