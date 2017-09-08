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В мире

Госдеп заявил о желании прекратить политику "око за око" в отношении России

Сюжет:
Ситуация с российской дипсобственностью в США (110)
09:2908.09.2017
(обновлено: 10:19 08.09.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США хотят прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией. Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон выступает за улучшение отношений с Москвой.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп пошутил о работе американского журналиста на RT
"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт на брифинге.

Перспектива суда

В конце августа Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

Во вторник российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы судиться с Вашингтоном из-за ситуации с дипломатической собственностью.

"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По словам российского лидера, Вашингтон лишил Москву возможности пользоваться своим имуществом, что является грубым нарушением международных норм.

"Это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — подчеркнул Путин.

Посол РФ в США Сергей Кисляк
© AP Photo / Carolyn Kaster
Политолог: у России есть способы устроить "холодный душ" американцам
Он добавил, что США имели право сократить количество российских дипломатических учреждений в стране, однако сделали это в "хамской манере".

Бывший посол России в США Сергей Кисляк накануне отметил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей, однако окончательное решение еще не принято.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил Кисляк в интервью газете "Известия".

Новый посол

Консульство России в Сан-Франциско
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Мнение: США ошибаются, считая свою позицию в конфликте с РФ железобетонной
Улучшать отношения с Вашингтоном предстоит новому российском послу. В пятницу американский президент Дональд Трамп примет верительную грамоту у Анатолия Антонова, который был назначен на пост главы дипломатической миссии 1 сентября.

Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который руководил посольством с 2009 года.

Новый российский посол уже заявил, что Москва будет действовать "спокойно и профессионально", без "истерических порывов". По словам дипломата, между странами есть сферы, где сотрудничество "процветает".

"Какие бы ни были трудные времена, нужно разговаривать. Пускай лучше дипломаты сидят за столом переговоров, чем военные смотрят друг на друга через створ прицела. Мы будем спокойно, профессионально решать задачи, которые возникают в результате вот этой русофобской политики, которая досталась от администрации Обамы", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1".

Посол также выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном не дойдут до "маразма".

Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мнение: в США немало людей понимают, куда может завести безумие Вашингтона
"Мы в развитии отношений с США заинтересованы в той же степени, в какой заинтересованы они. Мы никому не навязываемся, ничего не просим, ни на чем не настаиваем, мы открыты к этому взаимодействию", — отметил дипломат.

"Но какие бы ни были условия, мы будем спокойно работать на благо российско-американских отношений, реализуя те задачи, которые поставил перед нами верховный главнокомандующий", — добавил Антонов.

Партнерство на уровне штатов

Среди американских политиков есть люди, которые хотят улучшения отношений между двумя странами. Так, в среду об этом говорил губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун, который посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.

"Я хочу расширить возможности для сотрудничества между Россией, Калифорнией, Америкой и другими государствами Тихоокеанского региона", — сказал Браун журналистам на полях форума.

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что сотрудничество России и США на уровне отдельных штатов и территорий возможно.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Прежде всего, это торгово-экономическое взаимодействие, которое может развиваться помимо политики американского федерального центра, поскольку у ряда штатов и экономических субъектов в торгово-экономической сфере достаточно много прав. И если в Вашингтоне, как говорится, ум зашел за разум, то почему бы не попытаться поговорить на уровне субъектов американской федерации? В Соединенных Штатах достаточно умных людей, которые понимают, куда может завести это вашингтонское и нью-йоркское безумие. И я считаю, что пришло время для налаживания диалога с вменяемыми силами на уровне отдельных штатов и территорий США", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

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