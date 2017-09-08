В Венгрии раскритиковали украинский закон об образовании

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Венгрия считает совершенно неприемлемым новый украинский закон об образовании, лишающий национальные меньшинства права учиться на родном языке в старшей школе, и отмечает, что закон противоречит сближению с Евросоюзом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В пятницу в Таллине проходит неформальная встреча глав МИД членов ЕС, которые также проведут заседание с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и с государствами-участниками инициативы "Восточное партнерство", в число которых входит Украина.

"Я сделаю достаточно жесткое заявление по ситуации на Украине. Там проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств, включая венгров, лишает меньшинства многих прав в образовании. Они лишили меньшинства права учиться на родном языке в старшей школе", — сказал Сийярто журналистам перед заседанием. Его выступление транслировалось службами ЕК.

По его словам, "это совершенно неприемлемо, это идет в совершенно противоположном направлении от того, в котором должна двигаться Европа".

"И совершенно неприемлемо, когда такая страна, как Украина, которая намерена сблизиться с ЕС, принимает такой закон", — заявил глава венгерского МИД.

Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.