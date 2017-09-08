Силовики шесть раз за сутки обстреляли ЛНР, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Яр, Фрунзе, Лозовое. "По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — сообщили в ЛНР.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 25 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один поенный погиб.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один наш военный погиб", — сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелы позиций сил ВСУ зафиксированы на донецком и приморском направлениях. Здесь в основном применялись гранатометы и стрелковое оружие. В сообщении говорится, что ополченцы трижды обстреляли опорные пункты вблизи Широкино, под огнем оказался Павлополь, Лебединское и Старогнатовка.

По заявлениям силовиков, на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были отстрелены Авдеевка и шахта Бутовка. На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина, отметили в пресс-центре.