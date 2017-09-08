ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Яр, Фрунзе, Лозовое. "По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — сообщили в ЛНР.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один наш военный погиб", — сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.
По заявлениям силовиков, на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были отстрелены Авдеевка и шахта Бутовка. На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина, отметили в пресс-центре.