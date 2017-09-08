Постпред США при ООН рассказала, как отказалась стать госсекретарем

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после избрания президентом Дональда Трампа отказалась занять пост госсекретаря в его новом правительстве.

По словам Хейли, предложение возглавить американскую дипломатию поступило в ее бытность губернатором штата Южная Каролина.

"Я очень хорошо понимаю, когда вещи идут правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он (Трамп) может найти кого-нибудь получше", — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.

В итоге должность госсекретаря занял бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, а экс-губернатор стала постпредом США в штаб-квартире всемирной организации.

Интервью Хейли появилось на фоне сообщений СМИ о том, что в Белом доме все же готовятся заменить Тиллерсона на Хейли.

На прошлой неделе госдеп опроверг слухи о разочарованности президента Трампа в работе Тиллерсона. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что недовольство президента работой Тиллерсона растет. Газета отметила, что госсекретарь вступал в противоречие с президентом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".