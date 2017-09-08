Во Флориде закрывают школы для размещения пострадавших от урагана

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Штат Флорида закрывает школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана, сообщил в письменном заявлении губернатор штата Рик Скотт.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей и складирования предметов первой необходимости.

"Каждая семья должна подготовиться к эвакуации", — объявил губернатор Флориды, в которой проживает более 20 миллионов человек.

Ураган наиболее опасной, пятой категории "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.