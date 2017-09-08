"Не за то взялся": Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт одного грузина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко, который призвал создать такие условия, чтобы Крым стал для России непосильной ношей.

"Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт", — написал Пушков в Twitter.

Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 сентября 2017 г.

​"Непосильная ноша"

Выступая с ежегодным обращением к парламенту, Порошенко заявил, что вернуть полуостров в состав Украины силовым способом не получится.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, для решения этой задачи Киев задействует все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Риск международной изоляции

Враждебные инициативы, исходящие от Украины в отношении соседних государств, могут привести страну к международной изоляции, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко была зарегистрирована петиция с предложением прорыть канал на границе, соединяющей страну с крымским полуостровом.

"Если на Украине думают, что строительство канала сделает Крым островом, то стоит их огорчить. Крым никогда не будет островом, так как воссоединился с Россией на века и строительство моста через Керченский пролив лишь упрочит сухопутную связь, а вот политика киевского режима, который потворствует прихотям националистов и радикалов, приведет Украину к изоляции со стороны Запада и ее восточных соседей", — сказал РИА Новости Смирнов.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.