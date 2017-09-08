Арабские страны призвали Катар не выдвигать предварительных условий

КАИР, 8 сен — РИА Новости. Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ призвали Катар не выдвигать каких-либо предварительных условий для переговоров об урегулировании кризиса в Персидском заливе, говорится в совместном заявлении четырех государств, объявивших бойкот Дохе.

"Выдвижение предварительных условий подтверждает тот факт, что Катар несерьезно относится к требованиям о прекращении поддержки терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств", — говорится в заявлении, которое приводит телеканал Sky News Arabia.

Ранее Доха предложила снять блокаду в качестве предварительного условия для начала переговоров с арабскими соседями.

Арабские государства также подчеркнули в заявлении, что никогда не вынашивали планов военного вмешательства в Катар.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети " Аль-Джазира ".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.