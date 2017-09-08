В США главу металлургической компании осудили на пять лет за связи с Ираном

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава американской металлургической компании, передавший Ирану материалы, которые могут использоваться в оборонной промышленности, проведет в тюрьме около пяти лет, сообщило министерство юстиции США.

Житель Нью-Йорка, глава компании Global Metallurgy LLC Эрдал Куюмчу обвинялся в том, что он незаконно передал Ирану через посредников в Турции кобальто-никелевый металлический порошок.

Точный срок тюремного заключения для предпринимателя составит 57 месяцев, отмечается в заявлении минюста.

Согласно обвинительному заключению, речь идет о поставках около 500 килограммов металлического порошка. Использовалась схема маскировки истинного направления поставок, когда порошок отсылали сначала в Турцию, а оттуда в Иран.