В США главу металлургической компании осудили на пять лет за связи с Ираном

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава американской металлургической компании, передавший Ирану материалы, которые могут использоваться в оборонной промышленности, проведет в тюрьме около пяти лет, сообщило министерство юстиции США.
Точный срок тюремного заключения для предпринимателя составит 57 месяцев, отмечается в заявлении минюста.
Согласно обвинительному заключению, речь идет о поставках около 500 килограммов металлического порошка. Использовалась схема маскировки истинного направления поставок, когда порошок отсылали сначала в Турцию, а оттуда в Иран.