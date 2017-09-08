В США экс-президенты создали фонд помощи пострадавшим от ураганов

Член комитета по чрезвычайным операциям следит за траекторией движения урагана Ирма. Архивное фото

Член комитета по чрезвычайным операциям следит за траекторией движения урагана Ирма. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшие президенты США создали фонд для помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении офиса экс-президента Барака Обамы.

В создании фонда "Единый американский призыв" приняли участие все пять ныне живущих президентов США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер, говорится в заявлении.

Первоначально предполагалось создать фонд для борьбы с последствиями "Харви", но он будет помогать и тем, кто пострадал или пострадает от "Ирмы".

"Харви" уже лишил крова около 1 миллиона людей и причинил ущерб, который оценивается в 180 миллиардов долларов", — говорится в сообщении. Ущерб от "Ирмы" подсчитывать рано, сообщили организаторы.

Деньги будут собирать на сайте OneAmericaAppeal.org, а также через специальный счет, открытый президентской библиотекой Джорджа Буша-старшего.