В США экс-президенты создали фонд помощи пострадавшим от ураганов

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшие президенты США создали фонд для помощи пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма", говорится в поступившем в РИА Новости заявлении офиса экс-президента Барака Обамы.
Первоначально предполагалось создать фонд для борьбы с последствиями "Харви", но он будет помогать и тем, кто пострадал или пострадает от "Ирмы".
"Харви" уже лишил крова около 1 миллиона людей и причинил ущерб, который оценивается в 180 миллиардов долларов", — говорится в сообщении. Ущерб от "Ирмы" подсчитывать рано, сообщили организаторы.
Деньги будут собирать на сайте OneAmericaAppeal.org, а также через специальный счет, открытый президентской библиотекой Джорджа Буша-старшего.