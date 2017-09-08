Американский суд оставил в силе ограничения на иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа, введенные судом нижестоящей инстанции, говорится в судебном решении, опубликованном на сайте апелляционного суда.
Суд нижестоящей инстанции ранее постановил, что в страну следует впускать также бабушек и дедушек, шуринов и деверей, дядь и теть, племянников и племянниц, а также двоюродных братьев и сестер указанных лиц. Апелляционный суд оставил это решение в силе.
Указ вступил в силу после решения Верховного суда, который разрешил действие документа до проведения дебатов. Дебаты в Верховном суде намечены на 10 октября.