Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Парламент Каталонии принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании.

"Закон о переходном периоде был принят 71 голосом за, против выступили десять депутатов, воздержавшихся не было", — объявила спикер каталонского парламента Карме Форкадел.

Этот закон будет оспорен испанским правительством в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии касательно референдума о независимости.

Документ, полное название которого гласит "О правовом и учредительном переходном периоде республики", вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.