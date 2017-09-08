Прекратить политику "око за око": США хотят улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
"Обход" российской дипсобственности
"Обвинения со стороны российского правительства, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, — неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал представитель госдепартамента.
Сделано в "хамской манере"
"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
Россия готова обратиться в суд
"При обсуждении положения в двусторонних отношениях Сергей Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона", — указано в сообщении.
В этом шапито мы не участвуем
"Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", — пишет Захарова.
Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", — пояснила Захарова.
Перевести в шутку неудачный вопрос
В ходе брифинга один из авторитетных журналистов, корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли, который долгие годы освещает деятельность госдепа, задал вопрос, известны ли случаи, когда в какой-либо стране обыскивали аналогичным образом здания дипломатических представительств США.
"Вы сегодня работаете на RT или как? Это может быть забавно, Мэтт!" — ответила Науэрт, рассмеявшись.