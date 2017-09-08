Прекратить политику "око за око": США хотят улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

"Обход" российской дипсобственности

Госдепартамент считает, что "обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Обвинения со стороны российского правительства, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, — неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал представитель госдепартамента.

Сделано в " хамской манере "

Вашингтон имел право сократить число дипломатических учреждений России в США, но сделано это в хамской манере, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

Россия готова обратиться в суд

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм, Москва готова в связи с этим обратиться в суд, говорится в сообщении на сайте МИД РФ

"При обсуждении положения в двусторонних отношениях Сергей Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона", — указано в сообщении.

В этом шапито мы не участвуем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала американские действия на своей странице в Facebook . По ее словам, то, что произошло в российских представительствах в США после передачи их американской стороне — это операция ФБР по обыску, которую она назвала "дурей в мустыне".

"Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", — пишет Захарова.

Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", — пояснила Захарова.

Перевести в шутку неудачный вопрос

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт попыталась перевести в шутку неудобный вопрос американского журналиста об обысках в зданиях российских дипмиссий, высказав предположение, что он работает на российский телеканал RT.

В ходе брифинга один из авторитетных журналистов, корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли, который долгие годы освещает деятельность госдепа, задал вопрос, известны ли случаи, когда в какой-либо стране обыскивали аналогичным образом здания дипломатических представительств США.

"Вы сегодня работаете на RT или как? Это может быть забавно, Мэтт!" — ответила Науэрт, рассмеявшись.