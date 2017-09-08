Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях сибирской язвы в Италии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты из Роспотребнадзора обратили внимание российских туристов на случаи сибирской язвы в Италии и попросили учитывать это при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство сообщает со ссылкой на Институт экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (IZSLT, Италия), что ветеринарная инспекция в Риме лабораторно подтвердила наличие сибирской язвы у четырех погибших коров. Отмечается, что этот регион является эндемичным для сибирской язвы, но случаи заболевания крупного рогатого скота, скорее, явление единичное, благодаря проводящейся с 1950 года профилактической вакцинации. Специалисты полагают, что возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.

"Ранее (26 августа 2017 года) министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных (ВОЗЖ) о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа. Национальная лаборатория IZSLT (г. Фоджиа) официально подтвердила этот диагноз. Все трупы животных были уничтожены, властями продолжается проведение мероприятий", — говорится в сообщении.

В ведомстве просят туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.