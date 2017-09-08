В Каталонии заявили, что решение КС Испании не помешает провести референдум

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости. Референдум в Каталонии состоится, несмотря на решение Конституционного суда Испании, заявил глава Женералитета (правительства Каталонии – ред.) Карлес Пучдемон.
В ответ на судебное решение председатель Женералитета (правительства Каталонии – ред.) Карлес Пучдемон заявил в интервью каталонскому телеканалу 8TV, что "демократию в Каталонии не остановит ни один совет министров, ни один суд, ни один дискредитировавший себя орган".
Спикер каталонского парламент Карме Форкадель в Twitter написала, что "навязчивая идея приостановить демократию и политику бесполезна перед лицом твердого решения определять наше будущее"
Кроме того, правительство Испании обратилось с просьбой в КС дать распоряжение государственным СМИ Каталонии не участвовать в распространении предвыборной агитации. Кроме того, правительство запросило КС оповестить о решении 947 мэров каталонских городов и более 60 высокопоставленных государственных служащих, в том числе руководство каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra о возможных юридических последствиях несоблюдения судебных решений. Кроме того, правительство также напрямую направило письма мэриям каталонских городов с призывом не допустить проведение незаконного голосования.
Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Шестого сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства.
Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.