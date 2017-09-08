В Каталонии заявили, что решение КС Испании не помешает провести референдум

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости. Референдум в Каталонии состоится, несмотря на решение Конституционного суда Испании, заявил глава Женералитета (правительства Каталонии – ред.) Карлес Пучдемон.

В четверг вечером Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых накануне парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие.

В ответ на судебное решение председатель Женералитета (правительства Каталонии – ред.) Карлес Пучдемон заявил в интервью каталонскому телеканалу 8TV, что "демократию в Каталонии не остановит ни один совет министров, ни один суд, ни один дискредитировавший себя орган".

Спикер каталонского парламент Карме Форкадель в Twitter написала, что "навязчивая идея приостановить демократию и политику бесполезна перед лицом твердого решения определять наше будущее"

В четверг на экстренном заседании испанское правительство приняло решение опротестовать в КС закон о референдуме, принятый каталонским парламентом, декрет о референдуме, подписанный членами Женералитета, а также другие документы, в частности, о формировании избиркома и о нормативах организации голосования.

Кроме того, правительство Испании обратилось с просьбой в КС дать распоряжение государственным СМИ Каталонии не участвовать в распространении предвыборной агитации. Кроме того, правительство запросило КС оповестить о решении 947 мэров каталонских городов и более 60 высокопоставленных государственных служащих, в том числе руководство каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra о возможных юридических последствиях несоблюдения судебных решений. Кроме того, правительство также напрямую направило письма мэриям каталонских городов с призывом не допустить проведение незаконного голосования.

Решение о принятии иска к рассмотрению было принято единогласно всеми судьями КС. Принятие исков к рассмотрению автоматически означает приостановку их действия – по крайней мере на пять месяцев, в течение которых КС должен принять окончательное решение, однако и этот срок может быть продлен.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Шестого сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено.

Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.