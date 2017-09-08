Мексиканский МИД объявил посла КНДР персоной нон грата

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 72 часов, из-за северокорейский ядерных испытаний.

"Сегодня правительство Мексики объявило посла Корейской народно-демократической республики господина Ким Хён Ки персоной нон грата и предоставило ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", — говорится в заявлении МИД.

Согласно тексту, этот шаг "выражает абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР", которые нарушают нормы международного права и представляют собой опасность для азиатского региона и всего мира.

В заявлении отмечается поддержка мексиканским МИД деятельности Совета безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова и подчеркнута необходимость разрешения кризиса мирным путем. По данным ведомства, президент страны Энрике Пенья Ньето также издал указ, в котором обязал органы государственной власти в полной мере соблюдать принятые СБ ООН резолюции касательно КНДР, а также режим санкций против Северной Кореи.

Посольства КНДР располагаются лишь в четырех странах Северной и Южной Америки — Бразилии, Кубе, Мексике и Перу. После данного решения Мексики на территории региона останутся лишь три северокорейских посла.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.