ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США заявило о взломе персональных данных 143 миллионов американцев.
Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек. Среди них оказались жители Канады и Великобритании.
Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. В компании обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в ближайшие недели.
Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.