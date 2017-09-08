ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США заявило о взломе персональных данных 143 миллионов американцев.

Согласно опубликованному в четверг заявлению Equifax, с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек. Среди них оказались жители Канады и Великобритании.

"Компания не обнаружила свидетельств, что была затронута персональная информация клиентов из других стран", — говорится в сообщении.

Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. В компании обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в ближайшие недели.

Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.