МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Главный подозреваемый в нападении с ножом в финском Турку марокканец Абдеррахман Буанан имел два альтернативных плана атаки, сообщает телеканал Yle со ссылкой на Центральную криминальную полицию.

По данным полиции, Буанан в последний момент отказался от изначального плана, так как в том месте, где он должен был его осуществить, было слишком многолюдно. Более того, как сообщается, среди жертв нападения были исключительно женщины, однако в случае применения второго плана мужчины также могли бы пострадать.

По данным телеканала, подозреваемый перед нападением опубликовал в соцсетях видео, на котором он зачитывает свой манифест, в котором содержались отрывки из Корана, перед Кафедральным собором Турку. По версии полиции, подозреваемый подвергся влиянию пропаганды террористической организации "Исламское государство"* и радикальной идеологии исламистов за несколько недель или месяцев до нападения

На данный момент в заключении остается лишь главный подозреваемый, 23-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан, который напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм". Ранее полиция освободила двух лиц, с которых также были сняты подозрения в причастности к нападению в Турку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.