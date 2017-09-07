Нужно согласие сторон: Песков оценил план Порошенко о миротворцах ООН

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Миротворческие силы ООН могут быть размещены в Донбассе лишь с разрешения всех сторон конфликта, к которым Россия не относится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что основным условием введения миротворческих сил ООН в Донбасс является соглашение по этому поводу между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В четверг Петр Порошенко на ежегодном выступлении в Верховной раде заявил, что введение миротворцев ООН в Донбасс может помочь урегулировать конфликт. При этом предложение России о размещении миротворческого контингента на линии разграничения для охраны членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинский лидер назвал "странным".

Позиция украинских властей заключается в том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и работать на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией. От обсуждения формата работы миротворцев с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона также отказывается. Вместе с тем, Киев готов рассматривать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации в Совбезе ООН.

Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik заявил, что заявления Порошенко о миротворцах — не более чем пиар-ход, так как украинский президент остается у власти во многом благодаря конфликту, на который на Украине списываются внутренние проблемы страны. "Но его позицию даже на Украине считают более чем спорной. Потому что совершенно очевидно, что миротворцы должны стоять на линии огня, а не там, где нет противостояния", — подчеркнул Голуб.

С помощью миротворцев ООН украинский президент стремится "задушить" Донбасс, считает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. "Для Киева развертывание полноценной миссии ООН — это еще один способ обессмыслить "Минск-2", отказаться от выполнения Минских соглашений, здесь все в комплексе", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки в Донбасс миротворческого контингента ООН. При этом миротворцы должны располагаться исключительно на линии разграничения, а само размещение должно пройти лишь после разведения сил сторон и отвода тяжелой техники и по договоренности с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.