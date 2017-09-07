Трамп ввел режим ЧП в связи с приближением "Ирмы" еще в одном штате

Ураган Ирма, приближающийся к Пуэрто-Рико, на спутниковом снимке

Ураган Ирма, приближающийся к Пуэрто-Рико, на спутниковом снимке

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Ирма" еще в одном штате — Южной Каролине, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

Ранее Трамп объявил ЧП во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые в США являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ураган "Ирма" наиболее опасной, пятой категории причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

Ранее сенат конгресса одобрил пакет помощи более чем на 15 миллиардов долларов на ликвидацию последствий другого мощного урагана — "Харви", который вызвал сильнейшие наводнения в Техасе.