Во Флориде из-за приближения "Ирмы" закончились авиабилеты

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Авиабилеты во Флориде кончились с приближением урагана "Ирма", передает корреспондент РИА Новости.

Он провел поиск авиабилетов на четверг-пятницу из крупнейших аэропортов Флориды — Майами, Форт-Лодердейл, Форт-Майерс, Сарасота, Ки-Уэст, Орландо, Джексонвилль — в крупнейшие авиахабы Нью-Йорк и Атланту. Поиск проводился на крупнейших сайтах-агрегаторах продажи билетов Orbitz и Expedia. Билеты на наиболее популярные направления на четверг отсутствуют, на пятницу остались лишь единичные билеты. При этом авиакомпании держат цены на билеты стабильными: например, единственный билет, доступный на пятницу из Майами в Атланту, стоит стандартные 229 долларов.

На Флориду надвигается мощный ураган "Ирма", который находится сейчас к востоку от Кубы.