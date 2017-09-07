На пресс-конференции с Трампом у эмира Кувейта не сработали наушники

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Небольшим казусом ознаменовалась в четверг пресс-конференция в Белом доме президента США Дональда Трампа и эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха.

Пока Трамп выступал со вступительным словом, эмир Кувейта пытался наладить свои наушники для синхронного перевода. Когда это ему не удалось, он позвал одного из помощников — и тот решил проблему.

Далее эмир слушал вопросы американских журналистов и ответы Трампа через наушники. Сам он отвечал по-арабски.

Пресс-конференцию в Белом доме транслировали ведущие новостные телеканалы США.