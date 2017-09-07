Госдеп подтвердил, что посольство США в Москве начало выдачу виз

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Посольство США в Москве возобновило выдачу виз, которая была приостановлена в связи с сокращением численности американских дипмиссий в России, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Процесс выдачи виз возобновился 1 сентября. У нас все еще недостаточно консульских сотрудников для этой работы в нашем посольстве, поэтому мы не так обрабатываем заявления на выдачу виз", — сказал Науэрт на брифинге.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура должна была возобновиться, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.