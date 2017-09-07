Парламентарии штата Нью-Йорк хотят встретиться с Собяниным и Титовым

НЬЮ-ЙОРК, 7 сен — РИА Новости. Члены парламента штата Нью-Йорк в ходе визита в Россию рассчитывают встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, председателем парламента республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным и представителями Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом РИА Новости сообщили в Ассамблее штата Нью-Йорк.

Визит членов Ассамблеи (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) собрания штата в Казань, Москву и Санкт-Петербург состоится с 13 по 21 сентября по приглашению председателя парламента республики Татарстан Фарида Мухаметшина. В состав делегации войдут восемь членов Ассамблеи и два сенатора – от обеих партий, а также представители комитета по энергетике и бизнес-компаний из штата. Председателем делегации выступает парламентарий Луис Сепульведа.

"Это официальная делегация, согласованная со спикером ассамблеи и председателем сената штата. Надеемся наладить отношения на региональном уровне", — сообщил глава офиса парламентария Антон Конев.

По его словам, в ходе визита планируется встреча с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, мэром Москвы, встречи в правительстве Москвы, Общественной палате, Торгово-промышленной палате, а также контакты с предпринимателями и лидерами религиозных общин в Казани и Санкт-Петербурге.

"Поездка получила поддержку со стороны госдепартамента США и МИД России. Никаких проблем (с получением виз — ред.) не было. Кто-то должен сделать первый шаг на улучшение отношений", — подчеркнул Конев. При этом он отметил, что представители парламента штата не могут влиять на решение вопросов федерального уровня.

На президентских выборах 2016 года, традиционно демократический штат Нью-Йорк не поддержал нынешнего лидера страны республиканца Дональда Трампа.