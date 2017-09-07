Мэй выразила соболезнования пострадавшим от урагана "Ирма"

ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим от разрушительного урагана "Ирма".

Ранее Лондон принял решение выделить на помощь жертвам стихии 32 миллиона фунтов стерлингов.

"Это просто ужасно. Это самый мощный шторм в Атлантике, он разрушил дома и инфраструктуру и стал таким ударом по жизням людей, потому что они видели, как их дома сносит с лица земли. И, конечно, некоторые пропали без вести и некоторые потеряли своих близких", — говорится в заявлении Мэй, поступившем в четверг в РИА Новости.

Помимо выделения финансовой помощи жителям Ангильи и Британских Виргинских островов, Лондон задействовал судно британских военно-морских сил Mounts Bay в Карибском бассейне, на его борту инженеры и несколько сотен военнослужащих.

"Мы не должны забывать, что приближается еще один шторм и что острова Теркс и Каайкос все еще находятся в зоне урагана "Ирма". Но это не остановит нас в стремлении оказать необходимую помощь и сделать все, что возможно", — добавила премьер.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, жертвами "Ирмы" уже стали 10 человек.

Со ссылкой на местные власти ЮНИСЕФ сообщает о значительных повреждениях дорог, мостов, больниц и школ. Так, на острове Барбуда разрушено до 90% инфраструктуры. По оценке Детского фонда ООН, разрушены могут быть до 132 школ.