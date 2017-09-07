Жителей прибрежных районов Майами-Дейд эвакуируют из-за приближения "Ирмы"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти округа Майами-Дейд в США постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана "Ирма", говорится в заявлении администрации округа.

"Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что международный аэропорт Майами на данный момент функционирует, однако многие рейсы отменяются из-за надвигающейся стихии.

По информации издания Miami Herald, эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Она стала первой за последние 12 лет. "Теперь настало время объединиться и помогать друг другу", — цитирует издание слова главы округа Карлоса Гименеса.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.