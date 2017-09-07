КС Испании приостановил действие закона и декрета о референдуме в Каталонии

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых накануне парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие.

В четверг на экстренном заседании испанское правительство приняло решение опротестовать в КС закон о референдуме, принятый каталонским парламентом, декрет о референдуме, подписанный членами Женералитета, а также другие документы, в частности, о формировании избиркома. Кроме того, правительство Испании обратилось с просьбой в КС дать распоряжение государственным СМИ Каталонии не участвовать в распространении предвыборной агитации. Правительство также напрямую обратилось к мэриям каталонских городов с призывом не допустить проведение незаконного голосования.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Шестого сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено.

Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.