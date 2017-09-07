США вновь отрицают участие ФБР в обысках российской дипсобственности

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт отрицала в четверг, что сотрудники ФБР участвовали в обысках российской дипломатической собственности в США.
По словам Науэрт, российские дипломаты сопровождали американских официальных лиц при "обходе" постпредства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, но отказались участвовать в "обходе" закрытых США арендованных помещений торгпредства в Нью-Йорке.
Науэрт также отказалась ответить на вопрос, считает ли госдеп принудительно закрытые здания РФ дипломатической собственностью.