В Госдепе заявили, что США хотят улучшить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. США рассчитывают, что обмен дипломатическими мерами с РФ прекратится, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу "око за око", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.