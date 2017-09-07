Саакашвили намерен приехать на Украину из Польши "с тысячами сторонников"

ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 10 сентября из Польши на Украину он отправится не один, а с несколькими тысячами поддерживающих его граждан.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

"Несколько тысяч человек планируют поехать вместе со мной из Польши", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" в четверг вечером. Он добавил, что среди поддерживающих его граждан много украинцев.

По его словам, на границе его также планируют встретить некоторые украинские политики, среди них лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также сотни представителей зарубежных СМИ. Саакашвили не исключает, что вместе с ним будут присутствовать европарламентарии.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

Во вторник минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и что министерство передает в генпрокуратуру страны запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.