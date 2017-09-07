Террористы из Камбрильса за неделю до нападения осматривали Эйфелеву башню

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Террористы из каталонского Камбрильса менее чем за неделю до нападения дважды осматривали Эйфелеву башню в Париже, сообщил глава французского МВД Жерар Коллон.

"Известно, что они купили фотоаппарат, известно, что они вышли из отеля вечером, что они долго ходили перед Эйфелевой башней, и вернулись к ней на следующий день, перед тем как вернуться в Испанию", — приводит слова министра агентство Франс Пресс. По словам Коллона, перемещения террористов удалось установить путем анализа их телефонных переговоров.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Полиция установила, что в группировку входили 12 человек — 11 выходцев из Марокко, имевших вид на жительство в Испании, и один уроженец Мелильи марокканского происхождения. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация