Трамп назвал причину проблем с Катаром

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Конфликт стран Персидского залива и Катара произошел из-за массированного финансирования террористических организаций рядом стран, это нужно остановить, заявил на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом президент США Дональд Трамп.

"Проблемы с Катаром начались из-за массированного финансирования терроризма рядом стран. Это нужно остановить", — сказал Трамп.

Эмир Кувейта добавил, что дипломатическое решение данной проблемы есть, и оно будет найдено, когда страны сядут за стол переговоров. "Это будет на пользу странам региона и нашим партнерам", — сказал он.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.