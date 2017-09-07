США ужесточают процедуру досмотра грузов на рейсах из Турции

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Администрация транспортной безопасности США объявила об ужесточении процедуры досмотра груза на рейсах, следующих из Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства Майкла Ингланда.

По словам Ингланда, данные меры вводятся для того, чтобы "надлежащим образом отвечать появившимся угрозам". Он также добавил, что подобные правила уже применяются в Турции и являются частью программы по усиленному досмотру воздушных грузов (Air Cargo Advance Screening Program, ACAS).

Программа ACAS была разработана погранично-таможенной службой США (CBP) в целях повышения безопасности воздушных грузоперевозок на рейсах, следующих США из определенных направлений.