Тиллерсон и Джонсон обсудили новую резолюцию СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с британским коллегой Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Северной Кореи и возможное принятие новой резолюции СБ ООН, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Тиллерсон и министр иностранных дел Джонсон осудили недавние ядерные испытания КНДР и обсудили необходимость усиления давления на КНДР, в том числе путем принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН. Госсекретарь Тиллерсон и министр иностранных дел Джонсон договорились о необходимости предприятия действий со стороны всех стран, включая Китай, для оказания дипломатического и экономического давления на КНДР", — сообщила Науэрт.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.