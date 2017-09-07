Тиллерсон и Джонсон обсудили новую резолюцию СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с британским коллегой Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Северной Кореи и возможное принятие новой резолюции СБ ООН, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.
Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.