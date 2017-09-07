Сенат США одобрил бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Cенат конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря, а также выделил 15,25 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от ураганов, свидетельствуют результаты голосования.

Принятое решение позволяет избежать бюджетных разногласий на фоне стихийных бедствий. На прошлой неделе ураган "Харви" вызвал разрушительные наводнения в Техасе. К выходным штат Флорида может оказаться в зоне действия другого сильнейшего урагана — "Ирма".

Соглашение между президентом Дональдом Трампом и лидерами конгресса о принятии бюджета и потолка долга стало сюрпризом на фоне многочисленных разногласий Трампа с его собственной Республиканской партией и оппозиционными демократами. Очередная сделка, таким образом, должна быть достигнута до 8 декабря.