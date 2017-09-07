В голландской части Сен-Мартена из-за урагана "Ирма" погиб один человек

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате урагана "Ирма" в голландской части острова Сен-Мартен, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По оценке властей Нидерландов, несколько человек получили травмы.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ураган нанес "огромный ущерб" нидерландскому международному аэропорту Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен, в настоящий момент воздушная гавань не работает.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что жертвами стихии во французской части острова стали четыре человека.

Остров Сен-Мартен одновременно входит в состав двух государств: северная часть острова является заморской территорией Франции, южная – представляет собой самоуправляемое государство со значительной автономией Королевства Нидерландов.