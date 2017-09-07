ГП Украины рассказала, почему не рассмотрит запрос о выдаче Саакашвили

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Запрос Грузии о выдаче экс-президента этой страны и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили получила украинская генпрокуратура, однако рассматривать его будет минюст Украины, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос главной прокуратуры министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М. Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно статье 574 УПК Украины, запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться министерством юстиции Украины", — написала Сарган в четверг в Facebook

Согласно статье 574 УПК Украины, генеральная прокуратура является центральным органом Украины по экстрадиции подозреваемых в уголовных процессах во время досудебного расследования. Минюст является центральным органом по экстрадиции обвиняемых и осужденных в ходе судебного производства или исполнения приговора.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

Во вторник минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и что министерство передает в генпрокуратуру страны запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.