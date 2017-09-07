ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до второй категории из пяти возможных, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.
Хосе находится примерно в тысяче километров к востоку от Малых Антильских островов, скорость ветра превышает 165 километров в час.
Прогнозируется дальнейшее усиление урагана, говорится в сообщении.
В Карибском бассейне свирепствует ураган пятой категории "Ирма". Неделей ранее ураган "Харви" вызвал сильнейшие наводнения в американском штате Техас.