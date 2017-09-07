Власти Джорджии эвакуируют города у побережья из-за приближения "Ирмы"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор американского штата Джорджия постановил в четверг начать эвакуацию города Саванна и побережья из-за приближения урагана "Ирма", передает агентство Франс Пресс.

"Я призываю всех жителей Джорджии, проживающих на побережье, которых может затронуть этот шторм, уехать как можно скорее", — сказал губернатор Натан Дил.

Как заявил Дил, принудительная эвакуация должна начаться в округе Чатем в субботу.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.