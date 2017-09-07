На Украине появилась новая соцсеть Woolik

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. На Украине появилась новая социальная сеть Woolik "с роскошной функциональностью", сообщили авторы проекта в соцсети Facebook.

Ранее на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую соцсеть Ukrainians, регистрация в ней была открыта в начале июня. Во вторник стало известно, что Ukrainians прекращает работу.

"Украинцы давно заслуживают собственную национальную социальную сеть, которая не будет уступать лучшим иностранным аналогам. Мы, сообщество энтузиастов, решили исправить эту несправедливость и разработали качественный национальный продукт… Woolik – это удобная украинская социальная сеть с роскошной функциональностью, которая не уступает мировым аналогам, а в чем-то и превосходит их. Миссия Woolik – создать в Украине современную, эстетически приятную, быструю и удобную соцсеть для эффективной коммуникации между людьми по всему миру", – говорится в сообщении.

Авторы пишут, многие функции уже доступны для пользователей, основная базовый язык проекта — украинский, но также доступна на английском и русском языках, на стадии тестирования – польский язык, потом планируют добавить немецкий.

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