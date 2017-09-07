Трамп намерен обсудить с эмиром Кувейта катарский кризис

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом вопрос разрешения конфликта с Катаром и другие региональные проблемы, говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Трамп намерен обсудить приобретение Кувейтом американской авиатехники, в частности, Boeing-777, отмечается там же.

Трамп поблагодарил Кувейт за сотрудничество и назвал его "хорошим партнером".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.