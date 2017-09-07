Россия и Ливия обсудили перспективы межливийского урегулирования

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с министром иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммедом Дейри развитие ситуации в стране и перспективы межливийского урегулирования, сообщает МИД РФ.

"Основное внимание в ходе беседы было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах межливийского урегулирования, в том числе в свете итогов встречи под Парижем 25 июля текущего года главы Президентского совета, Премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара", — говорится в опубликованном в четверг сообщении российского дипведомства.

При этом, по данным МИД РФ, на переговорах российская сторона акцентировала важность налаживания в Ливии устойчивого инклюзивного национального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса. "При этом была подтверждена готовность Москвы активно содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил", — подчеркнули в российском МИД.

Кроме того, стороны обсудили некоторые практические аспекты российско-ливийских отношений, включая "поддержание регулярного политического диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес".