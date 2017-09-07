Макрон и Ципрас считают, что Европе следует обходиться без МВФ

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Алексис Ципрас считают, что деятельность Международного валютного фонда (МВФ) не во всем была позитивной, а Европе следует обходиться без него.

На совместной пресс-конференции после переговоров журналист спросил лидеров двух стран, как они оценивают роль МВФ в будущей европейской архитектуре.

"МВФ участвует в греческих программах в течение семи лет, и мы ждем окончательных решений о его финансовом участии или нет (в третье программе помощи — ред.). По вопросу греческого долга мы находимся на одной стороне. Конечно, есть известные различия и в оценках. Вклад Фонда в целом в европейские программы должен быть оценен на основе греческого опыта и сделаны окончательные выводы. Однако последствия не всегда были положительными", — сказал Ципрас.

По его словам, в наше время Европа должна сыграть решающую роль в глобальном масштабе в стабилизации, в вопросам благосостояния, мира.

"Но прежде, чем решать глобальные проблемы, она должна сначала решить свои собственные проблемы своими собственными силами. Я считаю, что Европа должна создать подходящие институты на всех уровнях, возможности для этого есть, и решать проблемы своими собственными институтами, финансовыми инструментами. Эта тема занимает нас. Считаю, что сейчас пришло время начать диалог и обходиться без помощи третьих сторон", — сказал греческий премьер.

"Помощь третьей стороны часто может быть полезной, но более полезно для Европы решать самой свои проблемы", — заключил Ципрас.

Президент Франции заявил, что МВФ использовал неправильные методы для вмешательства в европейские программы.

"Не были правильными методы МВФ, чтобы контролировать европейские программы и вмешиваться, как это было в случае с Грецией. Я думаю, что достоинство и национальных суверенитет Европы пострадали. И это причина нехватки доверия между европейскими государствами, между европейскими институтами и национальными властями. МВФ очень важная организация, во Франции он играет очень важную роль, я ее поддерживаю. Но не роль МВФ вмешиваться в европейские вопросы", — заявил Макрон.

"Я надеюсь, что с января 2018 года, когда начнутся дискуссии, будет найден путь к укреплению реформ в Греции, что продолжится солидарность, которая приведет к облегчению госдолга Греции. Я считаю, что МВФ должен вести переговоры добросовестно и без новых условий и предварительных требований", — сказал президент Франции.

Он предложил использовать европейские механизмы. "У нас есть эффективный европейский механизм стабильности. Давайте работать в Европе, чтобы нам не нужно было идти во внешние учреждения", — отметил Макрон.