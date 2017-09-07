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В мире

Парламент Косово в субботу утвердит новый состав правительства

19:5907.09.2017
(обновлено: 20:07 07.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья ГребенюкСтолица Косово - Приштина. Архивное фотоСтолица Косово - Приштина. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Гребенюк

БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной республики Косово в предстоящую субботу утвердит новый состав кабинета министров, заявил новоизбранный председатель заксобрания Кадри Весели.

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сербы получат в правительстве Косово три министерских портфеля

Парламент Косово избрал в четверг председателем на второй срок члена Демократической партии Косово (ДПК) и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово (ОАК) Весели.

За его кандидатуру проголосовали 62 депутата из 120, включая девятерых парламентариев партии нацменьшинства "Сербский список", которые по коалиционному соглашению получат три министерских портфеля в будущем кабмине.

Затем президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи вручил мандат на формирование правительства своему партнеру по коалиции, лидеру "Альянса за будущее Косово" Рамушу Харадинаю.

"Депутаты должны достичь согласия по пяти важным вопросам для Косово и иметь единый подход к экономическому развитию и реформам, образованию, реформе здравоохранения, формированию армии и диалогу с властями Сербии… Радуюсь субботнему заседанию, посвященному избранию правительства Косово", — передает слова спикера парламента информационный портал Kossev.

Вид на столицу Косово - Приштину. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Парламент Косово избрал спикера из бывших полевых командиров
Ожидается, что за кандидата в премьер-министры Харадиная и предложенный им состав правительства проголосуют не менее 62 из 120 депутатов косовского парламента.

Ранее миллиардер и бывший президент самопровозглашенной республики Бехджет Пацолли от имени своей партии "Альянс за новое Косово" подписал коалиционное соглашение с бывшими полевыми командирами ОАК — кандидатом в спикеры парламента от ДПК Весели, кандидатом в премьеры во главе "Альянса за будущее Косово" и лидером "Инициативы за Косово" Фатмиром Лимаем. К коалиции присоединились и нацменьшинства, включая сербское.

В ходе избирательной кампании бывший полевой командир ОАК Харадинай выступил с рядом провокационных заявлений. В конце мая он назвал Сербию "неприятелем Косово", а ранее отказался выполнять достигнутые соглашения с Белградом о формировании в крае Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и с Черногорией об определении линии госграницы. Он также пообещал, что в случае его прихода к власти, ССО не будет сформировано, так как "противоречит конституции Косово".

Косово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Сербская партия грозит сорвать формирование правящей коалиции в Косово
"Я заинтересован в диалоге (с властями Сербии — ред.), но при международном признании. Мы не согласны разговаривать о внутренних вопросах Косово. Если Сербия не пересмотрит свое решение о признании, мы не будем стремиться к диалогу, который посвящен внутренним вопросам Косово", — заявлял будущий глава правительства.

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

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