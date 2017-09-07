Хакеры обнаружили бреши в ПО, используемом при проведении выборов в ФРГ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты из ассоциации хакеров Chaos Computer Club заявили о неэффективности ПО (программное обеспечение), которое будет использоваться для проведения выборов в германский бундестаг 24 сентября, пишет газета Zeit.

PC-Wahl — это модульный пакет программ, используемый для организации выборов, в том числе для регистрации, подсчета, графического представления, оповещения и обработки результатов голосования.

Эта программа настолько плоха, что "ее не стоило вообще разрешать использовать", считает представитель Ассоциации Линус Нойманн. Вместе со своим коллегой он провел проверку работы PC-Wahl и пришел к выводу, что она игнорирует базовые принципы безопасности и шифрования.

В то же время, по мнению разработчика PC-Wahl Фолькера Бернингера, система достаточно защищена.

"При самом худшем сценарии кто-то лишь создаст путаницу. Неверные результаты могут появиться в интернете, однако правильные будут присутствовать на бумаге. Это создаст раздражение и неразбериху, однако не будет иметь значения", — объяснил он изданию

По словам Бернингера, на днях выйдет обновленная версия программы с новыми механизмами безопасности. Также разработчик заявил, что "обычный человек" не сможет считать используемые в программе пароли, поскольку он создал "особую технологию сжатия, которая потребует немалой смекалки, чтобы ее раскусить".

"Это не шифрование, а просто маскировка", — считает Нойманн. Сообщается, что хакеры уже успели оценить и обновленную версию. По словам Нойманна, любой, кто имеет доступ к программе, может взломать код и получить доступ к паролям, а, значит, и произвести махинации с данными по выборам.

Нойманн сравнил логику PC-Wahl с многоквартирным домом, в котором все квартиры заперты на один и тот же замок. Все они закрыты, однако тот факт, что каждый ключ подходит к каждому жилищу, лишает этот дом безопасности.