Турецкий суд освободил из-под стражи задержанного гражданина Германии

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Гражданин Германии, задержанный в турецкой провинции Анталья на прошлой неделе, освобожден судом под подписку о невыезде, передает в четверг агентство DHA.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что двое граждан Германии были задержаны в Турции 31 августа. По словам представителя МИД ФРГ Марии Адебар, "речь может идти о политических обвинениях". Позже один из немцев был освобожден.

Аресты привели к росту напряженности между Анкарой и Берлином. Канцлер Германии Ангела Меркель призвали к пересмотру отношений и переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Отмечается, что два задержанных гражданина Германии, муж и жена, являются выходцами из Турции и находились на отдыхе в Анталье. Их имена не разглашаются. Они подозреваются в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил эти жесткие меры, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу.

Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.