Трамп-младший рассказал, зачем встречался с российским адвокатом

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что устроил встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году, поскольку хотел получить информацию о "физическом состоянии" Хиллари Клинтон для выполнения функций президента страны.

Трамп-младший в четверг выступил в закрытом режиме перед юридическим комитетом сената для обсуждения предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с РФ.

"В подготовленном заявлении во время выступления в юридическом комитете сената Трамп-младший сказал, что он изначально испытал противоречивые чувства, когда узнал, что у адвоката Натальи Весельницкой может быть информация о госпоже Клинтон. Несмотря на его интерес, он сказал, что он всегда собирался проконсультироваться со своими адвокатами о правильности использования любой информации, которую госпожа Весельницкая, имеющая связи с Кремлем, предоставила ему на встрече", — пишет New York Times.

Копия выступления Трампа-младшего имеется в распоряжении газеты. Издание отмечает, что признание сына президента США в том, что он хотел заполучить наносящую ущерб информацию в отношении другого кандидата в президенты от иностранного государства "вызывает непростые юридические вопросы".

"При условии, что у них была информация относительно физического состояния, характера или квалификации кандидата в президенты, я полагаю, что я должен был по-крайней мере ее выслушать. В зависимости от того, какой информацией они обладали, если таковая имелась, я мог бы потом проконсультироваться с адвокатом, чтобы сделать взвешенное решение, стоит ли продолжать рассматривать это (эту информацию — ред.)", — приводит New York Times слова Трампа-младшего.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в июне 2016 года Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи. Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.