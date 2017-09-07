Швейцария подтвердила конфискацию "золота Януковича", сообщили СМИ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Швейцария подтвердила информацию о конфискации большого количества золота, о котором ранее заявили в Киеве, однако фамилия собственника не названа, сообщает в четверг сайт Телевизионной службы Новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Ранее генпрокуратура Украины заявила, что около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению бывшего президента страны Виктора Януковича, арестовано в Швейцарии, и правоохранители принимают меры, чтобы оно было передано в бюджет Украины.

"Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала большое количество золота в рамках уголовного процесса, который был открыт в 2016 году. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос ТСН", — сообщается на сайте.

По данным ТСН, федеральная прокуратура Швейцарии продолжает несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти на Украине, однако ни одно из этих дел не направлено против Януковича.

По данным телеканала, прокуратура оказалась называть собственника конфискованного золота.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.