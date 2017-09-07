Трамп примет верительные грамоты у российского посла

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп примет в пятницу верительные грамоты у нового посла России в США Анатолия Антонова, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.

"Это будет завтра", — сообщил собеседник агентства. В посольстве России в Вашингтоне также подтвердили эту информацию.

Ранее на этой неделе Антонов вручил копии верительных грамот в Госдепе США. После он сообщил, что будет "ждать приема у президента Трампа для того, чтобы вручить ему свои полномочия на то, чтобы быть послом в Соединенных Штатах Америки".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был назначен на эту должность в конце августа, сменив Сергея Кисляка. До назначения послом Антонов занимал пост замминистра иностранных дел, в 2011-2016 годах работал замминистра обороны, а в 2004-2011 годах руководил департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД России.